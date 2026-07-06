Μουντιάλ 2026: Συναγερμός στην Αργεντινή για το ματς απέναντι στην Αίγυπτο

Η Αργεντινή αναμένει ακόμη μία δύσκολη πρόκληση στη φάση των «16» απέναντι στην Αίγυπτο, μετά τη νίκη στην παράταση με 3-2 επί του Πράσινου Ακρωτηρίου, με τους παίκτες της να προειδοποιούν ότι δεν υπάρχουν «εύκολα» παιχνίδια στο Μουντιάλ 2026.

Οι εν ενεργεία παγκόσμιοι πρωταθλητές προκρίθηκαν έπειτα από μια σκληρή νίκη απέναντι στους πρωτοεμφανιζόμενους Αφρικανούς και περιμένουν ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία απέναντι στην Αίγυπτο, στη μάχη για μια θέση στα προημιτελικά.

Ο μέσος Λεάντρο Παρέδες δήλωσε ότι το τουρνουά έχει δείξει πόσο ανταγωνιστικό έχει γίνει το διεθνές ποδόσφαιρο, αναφερόμενος στην απρόβλεπτη φύση πρόσφατων αποτελεσμάτων, όπως η ήττα της Βραζιλίας με 2-1 από τη Νορβηγία την Κυριακή (5/7).

«Γνωρίζουμε ότι όλες οι εθνικές ομάδες είναι πολύ ανταγωνιστικές. Οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε», δήλωσε ο Παρέδες στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα (6/7) στην Ατλάντα. «Φυσικά, το να βλέπεις τη Βραζιλία εκτός τουρνουά τραβάει την προσοχή, αλλά δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όλες οι ομάδες είναι πολύ καλά προετοιμασμένες».

Ο δε αμυντικός Νάουελ Μολίνα είπε ότι περιμένει η Αίγυπτος να αποτελέσει σημαντική πρόκληση, προσθέτοντας ότι η ομάδα της Βόρειας Αφρικής θα είναι ιδιαίτερα αποφασισμένη και καλά προετοιμασμένη. «Στο τέλος, κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα. Κάθε αντίπαλος σε μελετά, όλοι δίνουν τη ζωή τους για την εθνική τους ομάδα», είπε ο Μολίνα.

«Από την πλευρά μας, όπως πάντα, θα προσπαθήσουμε να είμαστε πρωταγωνιστές και να εκπροσωπήσουμε την Αργεντινή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο την Τρίτη (7/7) στην Ατλάντα, με τον νικητή να προκρίνεται για να παίξει με την Ελβετία ή την Κολομβία.