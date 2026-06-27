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Μουντιάλ 2026: Τα 9 ζευγάρια της φάσης των «32»

Τα πρώτα εννέα ζευγάρις της φάσης των «32» του Μουντιάλ 2026 έχουν ήδη γίνει γνωστά καθώς ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διοργάνωσης.

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Νορβηγία - Γαλλία
Στιγμιότυπο από ματς Νορβηγία - Γαλλία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/GREG M. COOPER
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Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 πλησιάζει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της με τους τελευταίους αγώνες να ολοκληρώνονται τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Ιουνίου.

Αρκετές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση τους στην επόμενη φάση των νοκ-άουτ αγώνων της διοργάνωσης.

Έχουν ήδη γίνει γνωστά τα 9 από τα 16 ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στη φάση των «32», ενώ τα υπόλοιπα 7 θα γίνουν γνωστά αύριο το βράδυ.

Τα 9 ζευγάρια της φάσης των «32»

  • Ολλανδία – Μαρόκο
  • Βραζιλία – Ιαπωνία
  • Νότια Αφρική – Καναδάς
  • ΗΠΑ – Βοσνία
  • Γερμανία - Παραγουάη
  • Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία
  • Γαλλία - Σουηδία
  • Αυστραλία - Αίγυπτος
  • Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι

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