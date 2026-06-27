Μουντιάλ 2026: Τα 9 ζευγάρια της φάσης των «32»

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 πλησιάζει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της με τους τελευταίους αγώνες να ολοκληρώνονται τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Ιουνίου.

Αρκετές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση τους στην επόμενη φάση των νοκ-άουτ αγώνων της διοργάνωσης.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Teams QUALIFIED for the Round of 32 of the World Cup so far:



🇲🇽 Mexico

🇿🇦 South Africa

🇨🇭 Switzerland

🇨🇦 Canada

🇧🇦 Bosnia

🇧🇷 Brazil

🇲🇦 Morocco

🇺🇸 United States

🇦🇺 Australia

🇵🇾 Paraguay

🇩🇪 Germany

🇨🇮 Côte d'Ivoire

🇪🇨 Ecuador

🇳🇱 Netherlands

🇯🇵 Japan

🇸🇪 Sweden… pic.twitter.com/2kv4G6sonl — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 27, 2026

Έχουν ήδη γίνει γνωστά τα 9 από τα 16 ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στη φάση των «32», ενώ τα υπόλοιπα 7 θα γίνουν γνωστά αύριο το βράδυ.

The World Cup bracket is nearly complete as Belgium and Egypt advance, Iran awaits their fate and New Zealand heads home…



For all your World Cup projections: https://t.co/VM1iatWXcv pic.twitter.com/88cAOMWeXm — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 27, 2026

Τα 9 ζευγάρια της φάσης των «32»

Ολλανδία – Μαρόκο

Βραζιλία – Ιαπωνία

Νότια Αφρική – Καναδάς

ΗΠΑ – Βοσνία

Γερμανία - Παραγουάη

Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία

Γαλλία - Σουηδία

Αυστραλία - Αίγυπτος

Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι