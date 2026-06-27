Μουντιάλ 2026: Οργή Ταρέμι για την FIFA - «Δεν μας ήθελαν εδώ εξαρχής»

Σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της FIFA προχώρησε ο Μεχντί Ταρέμι μετά την ισοπαλία του Ιράν με την Αίγυπτο κατηγορώντας την Ομοσπονδία πως εξ αρχής δεν ήθελαν το Ιράν στο Μουντιάλ.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού, ανέφερε σε δηλώσεις του στη μεικτή ζώνη:

«Πάντα παραπονιόμαστε για αυτά τα πράγματα από την αρχή, είναι ένα Μουντιάλ καταστροφή. Μια καταστροφή. Ως επαγγελματίες παίκτες σε μια επαγγελματική διοργάνωση, δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο, αν είναι δίκαιο για τη FIFA, εντάξει, καλά για αυτούς. Αλλά δεν είναι δίκαιο. Ποιος θέλει να μας βοηθήσει; Κανείς δεν βοηθάει. Κανείς. Ποιος πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα για εμάς; Ποιος; Η FIFA; Δεν ξέρω. Οι ΗΠΑ; Δεν ξέρω,απλά πείτε μου ένα όνομα.

Ο Ινφαντίνο ήρθε στα αποδυτήριά μας στο πρώτο παιχνίδι και είπε ότι θα λύσουμε κάθε πρόβλημα εδώ, αλλά στην πραγματικότητα η FIFA δεν έκανε τίποτα. Δεν μας ήθελαν εδώ εξ αρχής, πρέπει να παλέψουμε ενάντια στα πάντα εδώ. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το θέλει αυτό ή όχι, αλλά όπως το βλέπουμε από τη δική μας οπτική γωνία, ναι, έτσι είναι, αυτό πιστεύω. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης για τους ανθρώπους στο Ιράν, εκτός του Ιράν, για τη FIFA, για όλους. Αλλά δεν υπάρχει ειρήνη από τους άλλους προς εμάς».

🚨🇮🇷 BREAKING — Taremi Slams FIFA:



“This World Cup Has Been A Disaster!” pic.twitter.com/shG0B22AbU — Pamphlets (@PamphletsY) June 27, 2026