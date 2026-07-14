Το Μουντιάλ του 2026, διεξάγεται υπό ακραίες θερμοκρασίες, στις περιοχές των ΗΠΑ και του Μεξικό, ενώ πολλά ματς, παρότι μπορεί εμείς να τα βλέπουμε στις τέσσερις τα ξημερώματα, εκείνη την ώρα σε αυτές τις περιοχές ο ήλιος και η ζέστη είναι στο πικ τους.

Η FIFA παρουσίασε μια μέθοδο προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, που λέγεται hydration breaks και έχει την θέση της σε κάθε αγώνα του Μουντιάλ. Φαινομενικά αυτό αποτελεί μια αθώα πράξη προστασίας των αθλητών, προκειμένου να μην αφυδατωθούν, όμως όπως φαίνεται έχουν εισβάλλει οι διαφημιστικές εταιρίας και καθορίζουν την καθαρή ροή του ποδοσφαίρου.

Με αυτά τα breaks, δημιουργείται περισσότερος διαφημιστικός χρόνος μέσα στην αγώνα, κάτι που η FIFA αποζητά πάρα πολύ. Τον Δεκέμβριο, η FIFA ανακοίνωσε ότι το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο θα περιλαμβάνει διαλείμματα τριών λεπτών σε κάθε ημίχρονο, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες (ακόμη και σε στάδια με κλιματισμό).

Αυτό επέτρεψε στο Fox να πουλήσει διαφημίσεις εκ των προτέρων, αξιοποιώντας πλήρως τα διαλείμματα και προσφέροντας στους διαφημιζόμενους την πρώτη τους ευκαιρία να προσεγγίσουν τους οπαδούς στις πιο σημαντικές στιγμές του αγώνα: κατά τη διάρκεια της ροής του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι διαφημίσεις πωλούνται σε τιμές που κυμαίνονται από 200.000 έως 750.000 δολάρια ανά σποτ. Σε ορισμένες περιπτώσεις η μετάδοση διακόπτεται πλήρως για διαφημίσεις, ενώ σε άλλες προβάλλονται διαφημίσεις σε διαιρεμένη οθόνη. (Σε ορισμένες χώρες, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν επιλέξει να μην διακόπτουν τη μετάδοση για διαφημίσεις.)