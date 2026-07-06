Μουντιάλ 2026: Τα πρώτα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης

Τα πράγματα «σοβαρεύουν» στο Μουντιάλ 2026 καθώς διαμορφώνεται σιγά σιγά ο χάρτης με τις ομάδες της προημιτελικής φάσης.

Οι Νορβηγία και Αγγλία πέταξαν εκτός διοργάνωσης τις Βραζιλία και Μεξικό αντίστοιχα και πέρασαν στην οκτάδα, συμπληρώνοντας τα δύο πρώτα ζευγάρια.

Το διήμερο που ακολουθεί θα μάθουμε και τα άλλα δύο ζευγάρια της φάσης των «8»:

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Γαλλία-Μαρόκο

Νορβηγία-Αγγλία

Πορτογαλία ή Ισπανία-ΗΠΑ ή Βέλγιο

Αργεντινή ή Αίγυπτος-Ελβετία ή Κολομβία