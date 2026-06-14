Μουντιάλ 2026: Θα πάρουν 50.000 δολάρια για να δουν όλους τους αγώνες από διάφανο κουτί στην Times Square

Με το ποσό των 50.000 δολαρίων θα αμειφθούν δύο φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι στη Νέα Υόρκη για μία «εργασία» η οποία διαφέρει αισθητά από τις υπόλοιπες.
Οι Όστιν Φράνκλιν και Κέβιν Άκοτο μπορούν να περηφανεύονται πως έχουν την «καλύτερη δουλειά στον κόσμο», μέχρι τις 19 Ιουλίου τουλάχιστον, καθώς το μοναδικό τους καθήκον είναι να παρακολουθήσουν μέσα από ένα γυάλινο κουτί στην Times Square κάθε ένα από τα 104 παιχνίδια που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
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