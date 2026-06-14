Μενού

Μουντιάλ 2026: Θα πάρουν 50.000 δολάρια για να δουν όλους τους αγώνες από διάφανο κουτί στην Times Square

Δύο φίλαθλοι θα λάβουν 50.000$ για να δουν όλα τα 104 ματς του Μουντιάλ 2026 από γυάλινο κουτί στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Reader symbol
Newsroom
Θα πάρουν 50.000 δολάρια για να δουν όλους τους αγώνες
Θα δουν όλους τους αγώνες | Instagram
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με το ποσό των 50.000 δολαρίων θα αμειφθούν δύο φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι στη Νέα Υόρκη για μία «εργασία» η οποία διαφέρει αισθητά από τις υπόλοιπες.

Οι Όστιν Φράνκλιν και Κέβιν Άκοτο μπορούν να περηφανεύονται πως έχουν την «καλύτερη δουλειά στον κόσμο», μέχρι τις 19 Ιουλίου τουλάχιστον, καθώς το μοναδικό τους καθήκον είναι να παρακολουθήσουν μέσα από ένα γυάλινο κουτί στην Times Square κάθε ένα από τα 104 παιχνίδια που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ