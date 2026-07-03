Μενού

Μουντιάλ 2026: Τι ψιθύρισε ο Ρονάλντο πριν βάλει το πέναλτι στην Κροατία

Στο ματς με την Κροατία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε viral για μία παράξενη φράση που ψιθύρισε, λίγο πριν το κομβικό πέναλτι.

Reader symbol
Newsroom
Ο Ρονάλντο στο ματς με την Κροατία
Ο Ρονάλντο στο ματς με την Κροατία | AP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στο ματς με την Κροατία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε viral για πολλούς λόγους, αλλά όχι μόνο για την απόδοσή του επί του τάπητα. Το σκηνικό ήρθε λίγο πριν την εκτέλεση του επεισοδιακού πέναλτι.

Οι χρήστες των social media βρήκαν άλλον έναν λόγο για να κάνουν viral τον Πορτογάλο άσσο, που μονοπωλεί την προσοχή στο Μουντιάλ 2026, αυτή τη φορά... διαβάζοντας τα χείλη του.

Δευτερόλεπτα πριν εκτελέσει το πέναλτι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ψιθυρίζει, όπως γράφουν πολλοί στα σχόλια των πλατφορμών,  «Bismillah», που στα αραβικά σημαίνει «στο όνομα του θεού».

Μάλλον άλλη μία συνήθεια που του «κόλλησε» από τους συμπαίκτες του στην Αλ Νασρ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ