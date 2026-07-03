«Βελανίδια κανείς;» | Η Βραζιλία και το Μουντιάλ του 1970

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Ένα βασικό ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του σημερινού επεισοδίου: πώς συνδέονται αυτά που γίνονται μέσα σε ένα γήπεδο με αυτά που γίνονται εκτός; Η Βραζιλία το 1970 βρισκόταν υπό ένα σκληρό, δικτατορικό καθεστώς. Η χούντα είχε βάλει έναν στόχο για να κερδίσει περισσότερη δημοφιλία: τη νίκη στο Μουντιάλ του 1970. Γι' αυτό τον σκοπό, χρησιμοποίησε την εθνική ομάδα και προσπάθησε να ξεπλύνει τα εγκλήματά της. Ήταν μια μάχη ανάμεσα στο ποδόσφαιρο της ομορφιάς και το ποδόσφαιρο της επιβολής. Ποιος τελικά αναδείχθηκε νικητής;