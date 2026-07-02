Μουντιάλ 2026: Τους τρέλανε όλους ο Ποτσετίνο για το μέλλον των ΗΠΑ στην διοργάνωση

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο δηλώνει πως «όλα είναι δυνατά» για την συνέχεια των ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026.
Λίγο μετά την πρόκριση των διοργανωτών στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 2-0 επί της Βοσνίας, ο προπονητής των ΗΠΑ απάντησε στην ερώτηση αν μπορούν να φτάσουν στην κορυφή, απαντώντας: «Γιατί όχι εμείς; Όλα είναι δυνατά».
Η ομάδα των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο (7/7, 03:00) για μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
- Ξεχάστε όσα ξέρετε: Τι αλλάζει από την Τετάρτη στα πίσω φώτα των αυτοκινήτων
- Πορτοσάλτε για εμπρησμούς: «Ο στίχος του Πάνου Βλάχου προετοίμαζε για κάτι κακό ή όχι;»
- «Χάιδεψε τον λαγοκέφαλό μου, δεν δαγκώνει»: Το μποξεράκι που θα αγόραζε ο Λάζαρος από το «Είσαι το ταίρι μου»
- Ελαφόνησος: Τύπος πήγε στο ferry boat κολυμπώντας και ανέβηκε από τον ανοιχτό καταπέλτη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.