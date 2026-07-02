Μουντιάλ 2026: Τους τρέλανε όλους ο Ποτσετίνο για το μέλλον των ΗΠΑ στην διοργάνωση

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο δηλώνει πως «όλα είναι δυνατά» για την συνέχεια των ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026.

Λίγο μετά την πρόκριση των διοργανωτών στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 2-0 επί της Βοσνίας, ο προπονητής των ΗΠΑ απάντησε στην ερώτηση αν μπορούν να φτάσουν στην κορυφή, απαντώντας: «Γιατί όχι εμείς; Όλα είναι δυνατά».

Η ομάδα των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο (7/7, 03:00) για μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Could Mauricio Pochettino lead the USA to World Cup glory? 🏆 pic.twitter.com/ecxyTzhMOG — Match of the Day (@BBCMOTD) July 2, 2026



