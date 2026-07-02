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Μουντιάλ 2026: Τους τρέλανε όλους ο Ποτσετίνο για το μέλλον των ΗΠΑ στην διοργάνωση

Δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την πορεία των ΗΠΑ στο Μουντιάλ, ο προπονητής της ομάδας Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

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Newsroom
Μαουρίτσιο Ποτσετίνο
Ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο | ΑΠΕ-ΜΠΕ/BENJAMIN FANJOY
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Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο δηλώνει πως «όλα είναι δυνατά» για την συνέχεια των ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026.

Λίγο μετά την πρόκριση των διοργανωτών στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 2-0 επί της Βοσνίας, ο προπονητής των ΗΠΑ απάντησε στην ερώτηση αν μπορούν να φτάσουν στην κορυφή, απαντώντας: «Γιατί όχι εμείς; Όλα είναι δυνατά».

Η ομάδα των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο (7/7, 03:00) για μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.


 

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