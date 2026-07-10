Μουντιάλ: Γιατί ο Ντιόπ τη γλίτωσε ενώ μίλησε στον Ντεμπελέ με καλυμμένο στόμα - Η εξαίρεση στον κανονισμό

Ο Ίσα Ντιόπ φαινομενικά «απέφυγε» τον αυστηρό κανονισμό της FIFA για λεκτικές ανταλλαγές με καλυμμένο το στόμα στο Μουντιάλ 2026, αφού δεν έλαβε κόκκινη κάρτα αφού ψυθίρισε κάτι στον Ντεμπελέ, στο ματς Γαλλία - Μαρόκο.
Ο winger της Παρί, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του VAR για το πέναλτι πάνω στον Μπαπέ από τον Μαζράουι, πλησίασε τον Ντεμπελέ που κρατούσε την μπάλα και κάτι του είπε στο αυτί, καλύπτοντας το στόμα του, ενώ στη συνέχεια τον αγκάλιασε.
Μουντιάλ - Η εξαίρεση για τον Ντιόπ
Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να επιφέρει αποβολή για τον Μαροκινό, βάσει του νέου κανονισμού, όπως συνέβη νωρίτερα στη διοργάνωση με τους Αλμιρόν (Παραγουάη) και Ινκαπιέ (Εκουαδόρ), όπως γράφει το gazzetta.
Ωστόσο, εδώ ισχύει μία εξαίρεση: η κόκκινη κάρτα εφαρμόζεται όταν ο ποδοσφαιριστής που καλύπτει το στόμα κινείται και μιλάει με επιθετικό ή προσβλητικό τρόπο στον αντίπαλο, κάτι που προφανώς δεν έγινε με τους Ντιόπ και Ντεμπελέ.
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