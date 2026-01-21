Μενού

Μουντιάλ: Η εμμονή Τραμπ με τη Γροιλανδία, η FIFA και ο κίνδυνος

Λίγους μήνες πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αμερική, οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προξενούν ανησυχία παγκοσμίως και ο χώρος του ποδοσφαίρου δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | AP
Μόλις 141 ημέρες μας χωρίζουν από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, του πρώτου που θα περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες και το οποίο θα συνδιοργανωθεί από ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Κι ενώ το μόνο που θα έπρεπε να μας απασχολεί, πέραν του ποιος θα το πάρει, είναι ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πάρουν τα εναπομείναντα εισιτήρια για τη φάση των ομίλων, τα πρόσφατα δείγματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής προξενούν εύλογες απορίες.

