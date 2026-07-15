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Μουντιάλ - Η Ισπανία έχει τον απόλυτο σεβασμό και του Ανρί: «Έδειξαν γιατί είναι οι πρωταθλητές»

Αφού η Ισπανία αποδείχθηκε «κρυπτονίτης» στη σύνθεση των Γάλλων, ο Τιερί Ανρί δεν μπορούσε παρά να τους παραδεχτεί.

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Τιερί Ανρί | Getty
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Αφού η Ισπανία, με το «τριγωνομετρικό» παιχνίδι της αποδείχθηκε «κρυπτονίτης» στην προσωποπαγή σύνθεση των Γάλλων στα ημιτελικά του Μουντιάλ, έλαβε και τις ανάλογες φιλοφρονήσεις.

Οι «φούριας ρόχας» υπέδειξαν τον ρυθμό του ματς από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και έβαλαν τέλος στα όνειρα των Γάλλων για «ρεβάνς», μετά τον χαμένο τελικό του 2022.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τιερί Ανρί «υποκλίθηκε» στην ανωτερότητα των Ισπανών, τονίζοντας πως η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε ήταν ξεκάθαρα ανώτερη.

Μουντιάλ - Ανρί: «Η Ισπανία έδειξε γιατί είναι πρωταθλήτρια»

Ο Ανρί είπε: «Οι Ισπανοί έλεγχαν την μπάλα και έδειξαν γιατί είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Ήταν πολύ ανώτεροι. Νίκησε η καλύτερη ομάδα, αν δεν είσαι σε φόρμα από την αρχή είναι δύσκολα τα πράγματα για σένα.

Η Ισπανία είναι η χειρότερη ομάδα εναντίον της οποίας μπορείς να βρεθείς πίσω στο σκορ με 1-0. Είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Η Γαλλία πρέπει να αναλύσει τι συνέβη και να επιστρέψει πιο δυνατή για να νικήσει τους νέους αιώνιους αντιπάλους της».

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