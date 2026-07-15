Μουντιάλ: Ο Πέδρι είχε δει στη «σφαίρα» του την πρόκριση στον τελικό, έναν χρόνο πριν

Στον ημιτελικό της Τρίτης (14/07), η Ισπανία πήρε αποφασιστικά τη νίκη απέναντι στη Γαλλία με 2-0 και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ που θα γίνει την Κυριακή (19/07).
Τώρα, η Ισπανία περιμένει να μάθει ποια χώρα από το ζευγάρι Αργεντινή-Αγγλία, θα βρεθεί απέναντι της, διεκδικώντας φια δεύτερη φορά τον τίτλο της διοργάνωσης, όπως γράφει και το gazzetta.
Δεν ήταν όμως μόνο η επίδοση των «φούριας ρόχας», ταλλά και μία προφητική ανάρτηση που είχε κάνει ο Πέδρι έναν χρόνο πριν τον μεγάλο τελικό, και τώρα μας βάζει αμφιβολίες, μήπως ήταν τα «βουντού» του που έδωσαν τη νίκη στους Σπανιάρδους.
Μετά τον χαμένο τελικό του Nations League με αντίπαλο την Πορτογαλία στις 08/06/2025, ο Ισπανός δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με την ημερομηνία «19 07 26», δηλαδή την ημέρα διεξαγωγής του τελικού του Παγκόσμιου Κυπέλλου.
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