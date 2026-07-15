Μουντιάλ: Ο Πέδρι είχε δει στη «σφαίρα» του την πρόκριση στον τελικό, έναν χρόνο πριν

Στον ημιτελικό της Τρίτης (14/07), η Ισπανία πήρε αποφασιστικά τη νίκη απέναντι στη Γαλλία με 2-0 και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ που θα γίνει την Κυριακή (19/07).

Τώρα, η Ισπανία περιμένει να μάθει ποια χώρα από το ζευγάρι Αργεντινή-Αγγλία, θα βρεθεί απέναντι της, διεκδικώντας φια δεύτερη φορά τον τίτλο της διοργάνωσης, όπως γράφει και το gazzetta.

Δεν ήταν όμως μόνο η επίδοση των «φούριας ρόχας», ταλλά και μία προφητική ανάρτηση που είχε κάνει ο Πέδρι έναν χρόνο πριν τον μεγάλο τελικό, και τώρα μας βάζει αμφιβολίες, μήπως ήταν τα «βουντού» του που έδωσαν τη νίκη στους Σπανιάρδους.

Η προφητική ανάρτηση του Πέδρι | Instagram - Pedri

Μετά τον χαμένο τελικό του Nations League με αντίπαλο την Πορτογαλία στις 08/06/2025, ο Ισπανός δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με την ημερομηνία «19 07 26», δηλαδή την ημέρα διεξαγωγής του τελικού του Παγκόσμιου Κυπέλλου.