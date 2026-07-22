Μουντιάλ: Ούτε 24 ώρες δεν άντεξε το γκράφιτι του Φεράν στη Βαρκελώνη - Άγνωστοι το κάλυψαν με βρισιές

Ο grafitti artist TVBoy δεν χάρηκε ούτε για ένα 24ωρο την επική τοιχογραφία που ζωγράφισε την Τρίτη, με τον «χρυσό» σκόρερ της Εθνικής Ισπανίας, Φεράν Τόρες, να φιλά το Κύπελλο του Μουντιάλ, στην πλατεία Joanic της Βαρκελώνης.

Στην εικόνα απεικονιζόταν ο επιθετικός της Μπάρτσα, να φιλά το τρόπαιο του Μουντιάλ. Δίπλα του υπήρχαν τα δύο αστέρια που συμβολίζουν τα δύο Παγκόσμια Κύπελλα της Ισπανίας, καθώς και το σύνθημα «Making History» (Γράφοντας Ιστορία).

Βαρκελώνη: Άγνωστοι βανδάλισαν το γκράφιτι του Φεράν

Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε την εικόνα στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τη με ένα συγχαρητήριο μήνυμα προς την εθνική ομάδα και ιδιαίτερα προς τον Τόρες για το γκολ της νίκης στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή.

Ωστόσο, το δημιούργημά του δεν άντεξε πάνω από ένα 24ωρο. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, η τοιχογραφία βρέθηκε καλυμμένη με λευκή μπογιά πάνω στη μορφή του ποδοσφαιριστή, ενώ είχε γραφτεί το σύνθημα «Puta Espanya» (Που.... Ισπανία).

Οι αρχές της πόλης θεωρούν ότι ευθύνονται άτομα που ανήκουν στον αναρχοαυτόνομο χώρο και υποστηρίζουν την απόσχιση της Καταλονίας από την Ισπανία