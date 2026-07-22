«Δεν τα παρατάς ποτέ»: Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αντονέλα που «λύγισε» τον Μέσι μετά τον τελικό του Μουντιάλ

Το σφύριγμα της λήξης στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μπορεί να μην έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα για την Αργεντινή, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι έχει ήδη κατακτήσει το πολυτιμότερο τρόπαιο, την ανιδιοτελή αγάπη και τη στήριξη της οικογένειάς του.

Η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούτσο, απέδειξε για πολλοστή φορά πως αποτελεί το απόλυτο στήριγμα του Αργεντινού σούπερ σταρ. Λίγες μόνο ώρες μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού, η Αντονέλα προχώρησε σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας δύο φωτογραφίες του Pulga από τη συγκλονιστική πορεία της «Αλμπισελέστε» στη διοργάνωση.



Μέσα από τα λόγια της, η Αντονέλα δεν στάθηκε στην πίκρα της ήττας, αλλά επέλεξε να αποθεώσει το μεγαλείο του συζύγου της. Όπως ξεκαθάρισε, για εκείνη θα είναι πάντα ο κορυφαίος όλων, όχι μόνο για το αστείρευτο ποδοσφαιρικό του ταλέντο, αλλά κυρίως για τον αυθεντικό του χαρακτήρα και την άρνησή του να παραδοθεί.

Τόνισε χαρακτηριστικά τη μαχητική του φύση, επισημαίνοντας πως ο Μέσι παλεύει πάντα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, δίνοντας το 100% των δυνάμεών του. «Αυτός ο τρόπος να ξανασηκώνεσαι ξανά και ξανά είναι αυτά που σε κάνουν μοναδικό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την τεράστια ψυχική του δύναμη.

Στην κατάθεση ψυχής της, η Ροκούτσο ευχαρίστησε τον Αργεντινό άσο για τα καθημερινά μαθήματα ζωής που προσφέρει στην οικογένειά τους. Ανέδειξε τις αξίες της σκληρής δουλειάς, των θυσιών και της επιμονής ως τα αληθινά συστατικά της επιτυχίας.