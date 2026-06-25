Μουντιάλ: Πρόκριση με το απόλυτο για το Μεξικό – Δεύτερη η Ν. Αφρική στον Α' Όμιλο

Η κυνικότητα του Μεξικού έκανε ξανά τη... διαφορά, οδηγώντας την ομάδα του Ντιέγκο Αγκίρε σε άλλη μία νίκη -αυτή τη φορά επί της Τσεχίας με 3-0 στο Μέξικο Σίτι- και με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, έκοψε πρώτη το νήμα στον 1ο όμιλο, κάνοντας τους φίλους του να ονειρεύονται για μία μεγάλη πορεία στο Μουντιάλ 2026.

Την ίδια ώρα οι Τσέχοι έμειναν στην τελευταία θέση του ομίλου με μόλις έναν βαθμό κι επιστρέφουν στη βάση τους.

Μετά από ένα πολύ «φτωχό» από πλευράς θεάματος πρώτο ημίχρονο, όπου κατεγράφησαν ως μοναδικές καλές στιγμές ένα σουτ του Βισίνκι στο 8’ (λίγο άουτ) και το σουτ του Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ που αποκρούστηκε απ’ τον Κόβαρ, το Μεξικό «καθάρισε» το παιχνίδι μέσα σε 6 λεπτά με τα τέρματα των Ματέο Τσάβες (55’) και Κινιόνες (61’, έπειτα από φάση διαρκείας).

Στη συνέχεια κράτησε για τρίτο σερί ματς ανέπαφη την εστία του κι έφτασε και σε τρίτο γκολ με τον Φιντάλγκο στο 90'+4' μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς απ’ τους φίλους του, που είδαν και τον εμβληματικό Γκιγέρμο Οτσόα να περνάει αλλαγή στο 78’ και να συμμετέχει στα 41 του στο 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του (ήταν στην αποστολή και στα Μουντιάλ του 2006 και 2010, αλλά δεν αγωνίστηκε).

Οι συνθέσεις:

Τσεχία (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Χόλες (64’ Σικ), Χράνατς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Ντουντερά, Τσερβ (87’ Τσόρι), Σάντιλεκ, Βισίνσκι, Χλόζεκ (64’ Σόουτσεκ, 87’ λ.τρ. Σόικα), Σουλτς.

Μεξικό (Ντιέγκο Αγκίρε): Ρανχέλ (78’ Οτσόα), Ρέγες, Μοντές, Άλβαρες, Τσάβες (78’ Γκαγιάρδο), Σάντσες, Ρομό (63’ Βάργκας), Μόρα, Αλβαράδο, Μαρτίνες (63’ Χιμένες), Κινιόνιες.

Η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη και προκρίθηκε στους «32»

Η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής έκανε την έκπληξη και επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Κορέας, για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου, προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ 2026, καθώς κατέλαβε την δεύτερη θέση, πίσω από το Μεξικό.

Το πρώτο ημίχρον ήταν «φτωχό» σε αξιόλογες φάσεις, καθώς καμμία από τις δύο ομάδες δεν διακινδύνευσε ιδιαίτερα, φροντίζοντας κυρίως την αμυντική λειτουργία. Ωστόσο, οι Νοτιοαφρικανοί, με απόδοση πολύ καλύτερη, σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, προσπάθησαν να φθάσουν στο γκολ και είχαν μερικές καλές προσπάθειες, ωστόσο όποτε χρειάσθηκε ο Σεούνγκ Γιου επενέβη αποφασιστικά.

Από την πλευρά τους, οι Νοτιοκορεάτες, με δεδομένο ότι με τον βαθμό της ισοπαλίας εξασφάλιζαν την δεύτερη θέση και την απ΄ευθείας πρόκριση στους «32», είχαν περισσότερο το μυαλό τους στην διαφύλαξη της εστίας τους, παρά να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του Γουίλιαμς.

Προφανώς δυσαρεστημένος από την απόδοση της ομάδας του, ο Χονγκ Μιούν Μπο, «έριξε» στον αγώνα (46`) τον Χέουνγκ Μιν Σον, ενώ έκανε ακόμη δύο αλλαγές στην 11άδα. Ωστόσο, η πρώτη αξιόλογη φάση του δευτέρου μέρους, ανήκει στους Αφρικανούς, όμως οι Μασέκο και Εμπατά (51`) με διαδοχικά σουτ, απέτυχαν να σκοράρουν.

Τελικά το γκολ για τους τυπικά γηπεδούχους της αναμέτρησης, ήλθε στο 63ο λεπτό, όταν μετά από αδράνεια στην άμυνα των Ασιατών, ο Μασέσκο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και πλάσαρε ιδανικά για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα της Νότιας Αφρικής.

Οι Νοτιοκορεάτες προσπάθησαν να φθάσουν σ΄ένα γκολ που θα σήμαινε και πρόκριση στους «32», όμως δεν τα κατάφεραν και θα πρέπει να περιμένουν τα αποτελέσματα σε άλλους ομίλους, για να μάθουν εάν θα συνεχίσουν (σ.σ. έχουν αρκετές πιθανότητες με τρεις βαθμούς) στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Οι συνθέσεις:

Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Σίτχοουλ, Μπάθα, Μασέκο (74` Ρέϊνερς), Μοφοκένγκ (80` Ανταμς), Άπολις (62` Μορέμι), Μακγκοπά.

Νότια Κορέα (Χονγκ Μιούνγκ Μπο): Σεούνγκ- Γιου, Μπέομ - Λι, Μιν-Τζάε (65` Παρκ), Χιουκ - Λι, Σεόλ, Πάικ (46` Κιμ Γιν Γκιού), Χουάνγκ, Τάε-Σέοκ Λι (46` Κάστροπ), Κανγκ Ιν Λι, Χι - Τσαν (46` Χέουνγκ Μιν Σον), Χιόν-Τζου Οχ (74` Σουνγκ Τσο).