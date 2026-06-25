Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου

Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου, μετά τη φονική συμπλοκή που έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Καλλιθέας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός νεαρού ατόμου - κοντά στην ηλικία του νεκρού - για τον φόνο του.

Ο συλληφθείς έχει ομολογήσει την πράξη του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τις Αρχές τα κίνητρα είναι ξεκάθαρα οπαδικά καθώς ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση είναι γνωστοί και για άλλες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το οπαδικό κίνημα.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η συμπλοκή στην Καλλιθέα με τον νεκρό 17χρονο

Περισσότερα από 15 άτομα ενεπλάκησαν επί της οδού Μεγαλουπόλεως γύρω στις 23:00.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, κάποιος έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στο στήθος ενός 17χρονου, τραυματίζοντάς τον βαρύτατα.

Ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.

Η αστυνομία έκανε έρευνα στην ευρύτερη περιοχή και προχώρησε σε 14 προσαγωγές υπόπτων.

Παραμένει άγνωστο εάν ο συλληφθείς ήταν μεταξύ των 14 ή εντοπίστηκε αργότερα.

Τι λέει κάτοικοι της Καλλιθέας για τη συμπλοκή

Μία κάτοικος σημείωσε πως άκουσες φωνές και από περιέργεια προσπάθησε να καταλάβει τι γινόταν, αλλά σταμάτησαν γρήγορα.

«Άκουσα φωνές. Σαν να μάλωσε κάποιος, αλλά όχι για πολύ ώρα. απόρησα να δω τι είναι» είπε, ειδικότερα.

Άλλη, πάλι, περιέγραψε τις σκηνές με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να επαναφέρουν τον 17χρονο, που ήταν πεσμένος στον δρόμο.

«Ήταν ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που προσπαθούσε να τον επαναφέρει. Τον πίεζαν στο στήθος» ανέφερε.