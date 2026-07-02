Μουντιάλ: Στους «16» η Ισπανία 3-0 την Αυστρία - Δύο γκολ ο Ογιαρθάμπαλ

Η Ισπανία πήρε την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ μετά την νίκη της επί της Αυστρίας με σκορ 3-0 και περιμένει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Πορτογαλία - Κροατία (03/07, 02:00).
Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό με τον Ογιαρθάμπαλ μετά από ασίστ του Κουκουρέγια.
Στο 66' ο Πέδρο Πόρο διπλασίασε τα τέρματα της Ισπανίας για να κάνει το τελικό 3-0 πάλι ο Ογιαρθάμπαλ μετά από δεύτερη ασίστ του Κουκουρέγια, στο 89ο λεπτό.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Παρασκευή 3 Ιουλίου
02:00 Πορτογαλία - Κροατία ΕΡΤ2 Σπορ
06:00 Ελβετία - Αλγερία ΕΡΤ1
21:00 Αυστραλία - Αίγυπτος ΕΡΤ2 Σπορ
Σάββατο 4 Ιουλίου
01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
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