Το Μουντιάλ του 2026 άλλαξε για πάντα το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο σίγουρα ενίσχυσε τη θέση του ποδοσφαίρου στο αμερικανικό αθλητικό τοπίο.
Για δεκαετίες, το ποδόσφαιρο επεκτείνει σταθερά το αποτύπωμά του στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή των παιδιών να παραμένει ισχυρή, ενώ το Major League Soccer έχει αυξήσει τη δημοτικότητά του με την έλευση υπεραστέρων όπως ο Λίο Μέσι, αναπτύσσοντας μια ολοένα και πιο ποικιλόμορφη βάση φιλάθλων.
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