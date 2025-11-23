Μενού

Μπαφές για υπόθεση γκαρντ: «Δεν έχει βρεθεί κάτι, ψάχνουμε παίκτη στο επίπεδο του Ολυμπιακού»

Ο Χρήστος Μπαφές, σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων απάντησε για την υπόθεση γκαρντ που ψάχνει ο Ολυμπιακός.

Ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές μίλησε πριν την αναμέτρηση των Πειραιωτών με τον ΠΑΟΚ στην κάμερα της ΕΡΤ. Εκεί όπου απάντησε σχετικά με την αναζήτηση του γκαρντ στον Ολυμπιακό, μεταξύ άλλων, τονίζοντας πως αυτήν τη στιγμή δεν έχει βρεθεί κάτι.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Μπαφέ

