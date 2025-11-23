Μπαφές για υπόθεση γκαρντ: «Δεν έχει βρεθεί κάτι, ψάχνουμε παίκτη στο επίπεδο του Ολυμπιακού»

Ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές μίλησε πριν την αναμέτρηση των Πειραιωτών με τον ΠΑΟΚ στην κάμερα της ΕΡΤ. Εκεί όπου απάντησε σχετικά με την αναζήτηση του γκαρντ στον Ολυμπιακό, μεταξύ άλλων, τονίζοντας πως αυτήν τη στιγμή δεν έχει βρεθεί κάτι.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Μπαφέ

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr