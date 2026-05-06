Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται απόψε (06/05) στο Allianz Arena την Παρί Σεν Ζερμέν στη ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Champions League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και την Cosmote Sport 1.
Το πρώτο ματς στο Παρίσι, ήταν ένα από τα ομορφότερα και πιο συγκλονιστικά παιχνίδια στην ιστορία της διοργάνωσης και βρήκε νικητές τους Γάλλους με σκορ 5-4.
Η ομάδα που θα προκριθεί, θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης απέναντι στην Άρσεναλ που απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Ο φετινός τελικός θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου, με ώρα έναρξης στις 19:00 στη Βουδαπέστη στην Puskás Aréna.
