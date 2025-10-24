Μπάγερν - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (24/10) την Μπάγερν στο Μόναχο για την έκτη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 95-94 και στοχεύουν σε ένα ακόμα διπλό ώστε να βελτιώσουν το ρεκόρ τους (3 νίκες - 2 ήττες).
Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κώστα Παπανικολάου που δέχτηκε χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού.
Από την άλλη πλευρά, οι Γερμανοί έχουν ρεκόρ 2 νίκες - 3 ήττες και την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκαν από τη Φενέρ με 88-73.
- Απίστευτες ατάκες στη Βουλή και επεισόδιο ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Μπακογιάννη: «Είσαι υστερική»
- Ο αμαρτωλός «κουμπαράς» του Ούρος Νίκολιτς, οι μαφιόζοι Vračarci και το προβληματικό παρελθόν
- Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Έξωση από το σπίτι του - «Με πέταξαν έξω με τις φόρμες»
- Ιωάννα Τούνη: «Από μ@@@κες χορτάσαμε, σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.