Μπάγερν - Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν οι «πράσινοι» στο Μόναχο

Δίχως το ηγέτη του, Κέντρικ Ναν, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι της Πέμπτης (15/1, 20:30) απέναντι στην Μπάγερν για την Ευρωλίγκα. Ο Αμερικανός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και έτσι προτιμήθηκε να παραμείνει στην Αθήνα.

Ο Ναν στο της χθεσινής προπόνησης ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο και ακολούθως υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής.

Άμεσα άρχισε να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή ώστε να είναι έτοιμος στα επόμενα παιχνίδια αρχής γενομένης από το ματς με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα.