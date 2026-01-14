Μενού

Μπάγερν - Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν οι «πράσινοι» στο Μόναχο

Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του Παναθηναϊκού στο Μόναχο για το ματς της Πέμπτης με την Μπάγερν στην Ευρωλίγκα.

Περιστέρι - Παναθηναϊκός 72-89
Ο Κέντρικ Ναν στο Περιστέρι Παναθηναϊκός | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Δίχως το ηγέτη του, Κέντρικ Ναν, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι της Πέμπτης (15/1, 20:30) απέναντι στην Μπάγερν για την Ευρωλίγκα. Ο Αμερικανός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και έτσι προτιμήθηκε να παραμείνει στην Αθήνα.

Ο Ναν στο της χθεσινής προπόνησης ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο και ακολούθως υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής

Άμεσα άρχισε να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή ώστε να είναι έτοιμος στα επόμενα παιχνίδια αρχής γενομένης από το ματς με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα.

