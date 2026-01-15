Μπάγερν - Παναθηναϊκός: Ο Μινχ στην πράσινη εξέδρα

Ο Παναθηναϊκός νιώθει γηπεδούχος στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν. Στο γήπεδο βρίσκονται τουλάχιστον 3.000 οπαδοί του τριφυλλιού κι ανάμεσά τους είναι ένας Γερμανός. Ο «τρελός» Μάρκους Μινχ! Ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ που έπαιξαν στην Ελλάδα και φυσικά στον σύλλογο.

Ο 53χρονος πλέον (γεννήθηκε στις 7/9/72) Μάρκους Μινχ έπαιξε στον Παναθηναϊκό τη διετία 2003-05 και κατέκτησε το νταμπλ το 2004. Κατέγραψε 61 συμμετοχές, είχε 5 γκολ και 3 ασίστ. Είχε ποιότητα, έπαιζε πάντα με πάθος και γι' αυτό άκουγε συνέχεια το σύνθημα «είναι τρελός ο Γερμανός».

