Μπάγερν - Παναθηναϊκός: Ο Μινχ στην πράσινη εξέδρα

Ο Μάρκους Μινχ, ο παλαίμαχος Γερμανός παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ανάμεσα στους φίλους της ομάδας στο ματς με τη Μπάγερν.

παναθηναικός
EUROLEAGUE 2025-2026 | EUROKINISSI
Ο Παναθηναϊκός νιώθει γηπεδούχος στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν. Στο γήπεδο βρίσκονται τουλάχιστον 3.000 οπαδοί του τριφυλλιού κι ανάμεσά τους είναι ένας Γερμανός. Ο «τρελός» Μάρκους Μινχ! Ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ που έπαιξαν στην Ελλάδα και φυσικά στον σύλλογο.

Ο 53χρονος πλέον (γεννήθηκε στις 7/9/72) Μάρκους Μινχ έπαιξε στον Παναθηναϊκό τη διετία 2003-05 και κατέκτησε το νταμπλ το 2004. Κατέγραψε 61 συμμετοχές, είχε 5 γκολ και 3 ασίστ. Είχε ποιότητα, έπαιζε πάντα με πάθος και γι' αυτό άκουγε συνέχεια το σύνθημα «είναι τρελός ο Γερμανός».

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ