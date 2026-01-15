Μπάγερν - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (15/01) την Μπάγερν στο Μόναχο για την 22η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν, προέρχεται από νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια στην Αθήνα και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να παραμείνει στα ψηλά της βαθμολογίας. Εκτός μάχης ο Κέντρικ Ναν με πρόβλημα στον αστράγαλο ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντίνου Μήτογλου.

Οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 13-8 και βρίσκονται στην έβδομη θέση.

Από την άλλη πλευρά, η γερμανική ομάδα με ρεκόρ 7-14 είναι στην 17η θέση ενώ την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με 95-80.