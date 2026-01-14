Μπακς: Οι φίλαθλοι γιούχαραν την ομάδα και ο Γιάννης τους αποδοκίμασε

Οι Μπακς δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στους Τίμπεργουλβς, αφού ηττήθηκαν με 139-106. Τα ελάφια έχαναν με 76-45 στο ημίχρονο, κάτι που εξόργισε τον κόσμο τους.

Οι φίλαθλοι του Μιλγουόκι αποδοκίμασαν την ομάδα, κάτι που δεν άρεσε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που... απάντησε. Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου μετά από γκολ-φάουλ αποδοκίμασε και εκείνος τον κόσμο για τον τρόπο που αντέδρασε.

