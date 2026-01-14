Μπακς: Οι φίλαθλοι γιούχαραν την ομάδα και ο Γιάννης τους αποδοκίμασε

Οι Μπακς δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στους Τίμπεργουλβς, αφού ηττήθηκαν με 139-106. Τα ελάφια έχαναν με 76-45 στο ημίχρονο, κάτι που εξόργισε τον κόσμο τους.
Οι φίλαθλοι του Μιλγουόκι αποδοκίμασαν την ομάδα, κάτι που δεν άρεσε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που... απάντησε. Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου μετά από γκολ-φάουλ αποδοκίμασε και εκείνος τον κόσμο για τον τρόπο που αντέδρασε.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Survivor: Σταύρος για Gio - «Γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός, δεν μπορώ να τον πάρω στα σοβαρά»
- Το παρασκήνιο της συνάντησης με τους αγρότες, το λάθος του Καραχάλιου και η αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ
- «Προδότες» και σκασμένα λάστιχα: Βανδαλισμοί σε τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη
- Καιρίδης και Ανεστίδης έβγαλαν τα «γάντια» στον αέρα: «Μας έχετε ταλαιπωρήσει - Καλά σας κάνουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.