Μπακς: Οι φίλαθλοι γιούχαραν την ομάδα και ο Γιάννης τους αποδοκίμασε

O Γιάννης Αντετοκούνμπο αντέδρασε και... απάντησε στις αποδοκιμασίες των οπαδών των Μιλγουόκι Μπακς προς την ομάδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε αγώνα με τους Μπακς | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Οι Μπακς δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στους Τίμπεργουλβς, αφού ηττήθηκαν με 139-106. Τα ελάφια έχαναν με 76-45 στο ημίχρονο, κάτι που εξόργισε τον κόσμο τους.

Οι φίλαθλοι του Μιλγουόκι αποδοκίμασαν την ομάδα, κάτι που δεν άρεσε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που... απάντησε. Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου μετά από γκολ-φάουλ αποδοκίμασε και εκείνος τον κόσμο για τον τρόπο που αντέδρασε.

