Μπανταλόνα - ΑΕΚ 88-66: «Μπλακ άουτ» στην Ισπανία, λύνουν τους λογαριασμούς τους στη SUNEL Arena

Μια κακή βραδιά έζησε η ΑΕΚ στην Ισπανία, γνωρίζοντας τη βαριά ήττα με 88-66 από την ανώτερη Μπανταλόνα. Η «Ένωση» παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και στις δύο πλευρές του παρκέ, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να επιβάλουν τον ρυθμό τους.
Τα προβλήματα για την ΑΕΚ δεν περιορίστηκαν μόνο στην απόδοση, καθώς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης αποβλήθηκαν τόσο ο Γκρέι όσο και ο προπονητής της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο το έργο της.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.