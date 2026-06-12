Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες και χαλάζι - Η πρόγνωση Μαρουσάκη (και) για την Αττική

Έντονα ασταθής θα είναι ο καιρός σήμερα, με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ να παραμένει σε ισχύ. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Κλέαρχου Μαρουσάκη, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική εντός της ημέρας.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης, ο καιρός θα παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση, με βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε ιδιαίτερη προσοχή.

Το βαρομετρικό χαμηλό, που έρχεται από τα βόρεια-βορειοδυτικά βαλκάνια, φέρνει έντονα φαινόμενα στις εξής περιοχές:

κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα

δυτικό, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το πρωί έχουν κάνει την εμφάνισή τους συννεφιές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική και Κεντρική Μακεδονία, που μέσα στη μέρα θα γίνουν μπόρες.

Ήδη καταγράφονται βροχές γύρω από τη Χαλκιδική και τη δυτική Μακεδονία. Εντός της ημέρας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα νότια, επηρεάζοντας Θεσσαλία, Στερεά, Θράκη και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Μέσα στη νύχτα και το πρωί του Σαββάτου (13/06), θα επηρεαστούν και Αττική, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική και νότια Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά στη θερμοκρασία, όπως είπε ο κ. Μαρουσάκης, μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα: σε ανατολική και νότια χώρα, δηλαδή Βοιωτία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική και βόρεια Πελοπόννησο, θα επικρατήσει αρκετή ζέστη και θερμοκρασίες 34-36 βαθμούς. Στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα έχει ήδη ξεκινήσει η κακοκαιρία, η θερμοκρασία θα είναι 28-30 βαθμούς Κελσίου.

Μπόρες και στην Αττική

Στην Αττική, η μέρα ξεκινά με ήπιες συνθήκες, αλλά από το απόγευμα και το βράδυ θα αλλάξει το σκηνικό.

Από αργά το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί, θα πέσουν καταιγίδες. Οι άνεμοι, πάλι, δεν προβληματίζουν παρότι στρέφονται σε βόρειους και θα φτάσουν σε έως και 6 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη θα επηρεαστεί πιο νωρίς, με φαινόμενα να έχουν ήδη ξεκινήσει γύρω από τη Χαλκιδική.

Στην περιοχή αναμένονται τοπικές βροχές και μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί καταιγίδες. Δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι, αλλά και να καταγραφούν ισχυροί κεραυνοί.