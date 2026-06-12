Η χθεσινή συνέντευξη του Μητσοτάκη στον Χατζηνικολάου ήταν πράγματι αποκαλυπτική ως προς τις προθέσεις του για το χρόνο των εκλογών. Και αυτό γιατί ο πρωθυπουργός έκλεισε με πολύ σαφή τρόπο τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, παραδεχόμενος και αποκαλύπτοντας ότι έχει δεχθεί σχετικές εισηγήσεις, αποδομώντας όμως αυτή τη λογική. Και μπορεί να είναι κάποιοι που δεν πείθονται ακόμα κι απ’ όσα λέει δημοσίως, πρέπει να σας πω όμως ότι είναι αρκετοί εκείνοι που έχουν αρχίσει να αλλάζουν γνώμη και να πείθονται ότι πράγματι θα φτάσει ως τον Μάρτιο.

Η ευθύνη του Διδασκάλου και η αδικία

Πουθενά στη δικογραφία για τις πολεοδομίες δεν αναφέρεται το όνομα του Γιώργου Διδασκάλου που παραιτήθηκε προχθές από το υπουργείο Πολιτισμού. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια ποινικής του εμπλοκής, ούτε κάποιος εκ των προφυλακισθέντων πλέον έχουν αναφερθεί στο δικό του όνομα. Όμως το γεγονός ότι προΐστατο από την θεσμική του θέση του συμβουλίου νεότερων μνημείων και μία από τους κατηγορούμενους για το κύκλωμα είναι μέλος του, άνοιξε συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για πολιτική ευθύνη, με τον ίδιον να αποχωρεί ήσυχα από τη θέση του. Πάντως αυτό που λένε άνθρωποι που γνωρίζουν είναι ότι χωρίς τον Διδασκάλου, δύσκολα θα τρέξουν αρκετά πράγματα που είχε αναλάβει το συγκεκριμένο υπουργείο.

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Σταυρός ή απόσυρση

Όσο πλησιάζουμε πιο κοντά στις εκλογές οι βουλευτές επικρατείας καλούνται να κατέβουν σε μία εκλογική περιφέρεια με σταυρό ή να πάρουν την απόφαση να γυρίσουν σπίτι τους. Στη ΝΔ για παράδειγμα ο Γιώργος Σταμάτης αναμένεται να πολιτευτεί στην Κόρινθο, ενώ υπάρχουν δύο βουλευτίνες που φέρονται απρόθυμες να κατέβουν με σταυρό. Ο λόγος για τη Νεφέλη Χατζηιωαννίδου που είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο να πολιτευτεί στην Α' Θεσσαλονίκης, αλλά και για την Ιωάννα Λυτρίβη που το 2019 είχε πολιτευτεί στην Αρκαδία. Εκκρεμότητα είναι τι θα κάνει ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης για τον οποίον έχει ακουστεί το σενάριο να κατέβει στον βόρειο τομέα.

Τα «όργανα» της ΕΛ.Α.Σ

Ένα εθνικό συμβούλιο και μια πολιτική επιτροπή είναι τα δύο όργανα που ετοιμάζουν στην Αμαλίας. Το μεν πρώτο μαθαίνω θα έχει ως βασική πλειοψηφία πρόσωπα από τους 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και θα απαριθμεί περίπου 350 άτομα, το δε δεύτερο θα είναι περίπου όπως η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά μικρό και ευέλικτο που θα μπορεί να συνεδριάζει συχνά και θα αποτελείται από 70 πρόσωπα. Ωστόσο στα σκαριά βρίσκεται και η δημιουργία ενός μικρότερου που θα λειτουργεί ως εκτελεστικό γραφείο.

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Παλιά και νέα φρουρά μαζί

Στην Αμαλίας μπορεί να επικεντρώνονται στην ανάδειξη νέων προσώπων, και η αλήθεια είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας το πετυχαίνει αυτό καλύτερα από ό,τι στο τελευταίο διάστημα που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο πίσω από κάθε καινούργιο βρίσκεται και ένα παλιό και έμπειρο στέλεχος. Τα «φροντιστήρια» είναι εντατικά και συνεχώς αναδεικνύονται πρόσωπα που μπορούν να στηρίξουν το νέο αφήγημα. Ένα από αυτά, και κρατήστε το όνομα του, είναι ο Σπύρος Δρίτσας, μάχιμος γιατρός χειρουργός στον Ευαγγελισμό που έχει αρχίσει να αφήνει καλές εντυπώσεις.