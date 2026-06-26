Μπάντιο: Προβάρει τα «πράσινα»

Μετά την κίνηση-έκπληξη με την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει και την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο από τη Βαλένθια.

Όπως ανέφερε το Gazzetta το πρωί της Παρασκευής (26/6), ο Σενεγαλέζος γκαρντ επέστρεψε και πάλι στο προσκήνιο για τους «πράσινους» οι οποίοι και θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους κατόπιν και επιθυμίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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