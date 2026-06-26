Μπάντιο: Προβάρει τα «πράσινα»

Μετά την κίνηση-έκπληξη με την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει και την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο από τη Βαλένθια.
Όπως ανέφερε το Gazzetta το πρωί της Παρασκευής (26/6), ο Σενεγαλέζος γκαρντ επέστρεψε και πάλι στο προσκήνιο για τους «πράσινους» οι οποίοι και θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους κατόπιν και επιθυμίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Μια παραλία της Ευρώπης ζει στο 1950: Τοίχος μέσα στη θάλασσα χωρίζει άνδρες και γυναίκες
- Πας κύριος με 20 ευρώ το περισσότερο: Τα νησιά με τα πιο φθηνά ακτοπλοϊκά για το 2026
- Τέλος ο β' γύρος για την εκλογή δημάρχων: Ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Αυτή είναι η πιο δροσερή πόλη της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.