Ελληνίδα άφησε άφωνο τον Χάρι Σταίλς: Πούλησε φωτογραφία με τις πατούσες της για να πάει στη συναυλία του

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι εξάγουμε ξανά πολιτισμό στο εξωτερικό, αφού ακόμη και ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του για χάρη μιας Ελληνίδας φαν.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό μέσα από βίντεο όπου δημοσιέυτηκε στο TikTok και όπως είναι φυσικό έγινε viral, ο τραγουδιστής σταμάτησε να τραγουδάει αφού διάβασε το πανό μιας Ελληνίδας θαυμάστριας από το κοινό, το οποίο έγραφε πώς πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να παρευρεθεί στη συναυλία του.

Όλα συνέβησαν στο στάδιο Wembley, κατά την διάρκεια της έκτης συναυλίας του 32χρονου τραγουδιστή στο Λονδίνο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together».

Βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας καταγράφουν την στιγμή που ο τραγουδιστής αρχίζει να γελάει και διακόπτει τη συναυλία αφού διάβασε το πανό της θαυμάστριας, πάνω στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία.

«Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή», ακούγεται να λέει. Αμέσως η κάμερα δείχνει την θαυμάστρια που κρατούσε πανό, η οποία του είπε ότι την έλεγαν Φένια, με τον Χάρι Στάιλς να προσπαθεί να προφέρει το ελληνικό όνομα.

«Πούλησες φωτογραφίες των ποδιών σου για να έρθεις εδώ;», την ρωτάει ο Χάρι Στάιλς έκπληκτος, με την ίδια να απαντάει καταφατικά.