Μπαπέ: Νέα χυδαία επίθεση της Παραγουανής πολιτικού στον Γάλλο άσσο

Συνεχίζει η Παραγουανή πολιτικός Σελέστε Αμαρίγια τις επιθέσεις της στον Κίλιαν Μπαπέ, αυτή τη φορά με ακόμα πιο βαρείς χαρακτηρισμούς και μάλιστα ενώπιον της Βουλής.

Η Αμαρίγια αποκάλεσε τον Γάλλο άσσο ως έναν πουτ@@@@ γιο που δεν είναι πραγματικός Γάλλος.

«Ο τερματοφύλακάς μας, ένα παιδί, ο Ορλάντο Χιλ, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα στον Μπαπέ, όμως αυτός ο που@@@@@ γιος τον αγνόησε εντελώς και στη συνέχεια πανηγύρισε μπροστά στο πρόσωπό του. Δεν είναι Γάλλος. Ένας πραγματικός Γάλλος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο» τόνισε χαρακτηριστικά, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

🇵🇾 Celeste Amarilla, continues to publicly target Kylian Mbappé 🇫🇷 and calls him a "SON OF A B*TCH" today. pic.twitter.com/MPXKlxTowA — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) July 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης,, η 61χρονη είχε επιτεθεί με χυδαίους και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς προς τον Κιλιάν Μπαπέ, τον οποίο αποκάλεσε ως έναν «βάρβαρο που το πιο μορφωμένο πράγμα που άκουσε ποτέ ήταν χιμπαντζήδες».

Ο Γάλλος επιθετικός της είχε απαντήσει με τον δέοντα τρόπο, δεχόμενος την απόλυτη στήριξη από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμαουνέλ Μακρόν, αλλά και από την κυβέρνηση της Παραγουάης που καταδίκασε τα λόγια της Αμαρίγια.