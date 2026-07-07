ΟΗΕ και Μακρόν στηρίζουν τον Eμπαπέ μετά τον σάλο με την Παραγουανή πολιτικό

Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν σήμερα (7/7) την υποστήριξή της στον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, μετά το ρατσιστικό παραλήρημα μιας Παραγουανής πολιτικού.

Υπενθυμίζεται ότι, η γερουσιαστής Σελέστε Αμαρίγια ανάρτησε στο X ένα μακροσκελές, γεμάτο ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς μήνυμα, στο οποίο αποκαλούσε τον Μπαπέ «αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάζεται ως Γάλλος», καθώς και «βίαιο άνθρωπο που δεν έχει μάθει να γράφει». Πρόσθεσε επίσης ότι οι παίκτες της Παραγουάης «θα έπρεπε να τον είχαν χαστουκίσει μετά τον αγώνα». Όλα αυτά φυσικά, με αφορμή το Γαλλία - Παραγουάη.

«Τα ρατσιστικά και απάνθρωπα σχόλια που έκανε εναντίον του Γάλλου ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ η Παραγουανή γερουσιαστής Σελέστε Αμαρίγια είναι απεχθή. Τα ρατσιστικά περιστατικά που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο φαινόμενο που επηρεάζει το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ, Ταμίν Αλ-Κιτάν, σε ανακοίνωσή του.

Με τη σειρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε: «Ο Εμπαπέ πέτυχε ένα ακόμη γκολ, αυτή τη φορά απέναντι στον ρατσισμό. Έχει όλη μου η στήριξη. Όταν τα λόγια μολύνουν, οι αξίες μας απαντούν: αξιοπρέπεια, σεβασμός και αδελφοσύνη», ανέφερε.