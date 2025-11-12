Μπαπέ: Στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές

Ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο είναι ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος φοράει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και οδηγεί τη «βασίλισσα» στην κορυφή της La Liga με 13 γκολ, όντας πρώτος σκόρερ του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας αποτελεί, σύμφωνα με το CIES, τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή, καθώς αμείβεται με περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ μεικτά.

Για τη διαμόρφωση της σχετικής λίστας, λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες όπως ο χρόνος συμμετοχής σε αγώνες και το επίπεδο της εκάστοτε διοργάνωσης.

Στη δεύτερη θέση της λίστας του CIES βρίσκεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ με 17,9 εκ. ευρώ, στην τρίτη θέση ο Τζούντ Μπέλινγκχαμ με 17,5 εκ. ευρώ, στην τέταρτη ο Ζοάο Νέβες με 17,3 εκ. ευρώ και Ντομινίκ Σομποσλάι με 17,1 εκ. ευρώ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🔝 projected merit-based fixed salary as per <a href="https://twitter.com/CIES_Football?ref_src=twsrc%5Etfw">@CIES_Football</a> statistical model* 📊<br>🥇 <a href="https://twitter.com/hashtag/KylianMbappe?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#KylianMbappe</a> 🇫🇷 €22.8m<br>🥈 <a href="https://twitter.com/hashtag/MohamedSalah?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MohamedSalah</a> 🇪🇬 €17.9m<br>🥉 <a href="https://twitter.com/hashtag/JudeBellingham?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JudeBellingham</a> 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €17.5m<br>* Last year min, sporting level, % in starting 11 & position<br>Top 💯 👉 <a href="https://t.co/ZvJYD7iMXH">https://t.co/ZvJYD7iMXH</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Neves?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Neves</a> 🇵🇹… <a href="https://t.co/6HlojLzK0U">pic.twitter.com/6HlojLzK0U</a></p>— CIES Football Obs (@CIES_Football) <a href="https://twitter.com/CIES_Football/status/1988554868743876783?ref_src=twsrc%5Etfw">November 12, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>