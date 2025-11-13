Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Τσάβι Πασκουάλ μέχρι το 2028

O Τσάβι Πασκουάλ ανακοινώθηκε από την Μπαρτσελόνα ως ο νέος προπονητής της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια.
Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την επιστροφή του μετά από 9 χρόνια ενώ το συμβόλαιο που υπέγραψε ισχύει μέχρι το 2028.
Όπως αναφέρεται σε σχετική δημοσίευση στα social media της ομάδας, o Πασκουάλ «επιστρέφει σπίτι».
Στην προηγούμενη θητεία του στον πάγκο των Καταλανών, κατέκτησε μια Euroleague το 2010, 4 πρωταθλήματα Ισπανίας και τρία Κύπελλα.
