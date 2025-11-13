Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Τσάβι Πασκουάλ μέχρι το 2028

O Τσάβι Πασκουάλ ανακοινώθηκε από την Μπαρτσελόνα ως ο νέος προπονητής της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την επιστροφή του μετά από 9 χρόνια ενώ το συμβόλαιο που υπέγραψε ισχύει μέχρι το 2028.

Όπως αναφέρεται σε σχετική δημοσίευση στα social media της ομάδας, o Πασκουάλ «επιστρέφει σπίτι».

Στην προηγούμενη θητεία του στον πάγκο των Καταλανών, κατέκτησε μια Euroleague το 2010, 4 πρωταθλήματα Ισπανίας και τρία Κύπελλα.

𝐗𝐚𝐯𝐢 𝐏𝐚𝐬𝐜𝐮𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 💙❤ pic.twitter.com/wie3bPDpcA — Barça Basket (@FCBbasket) November 13, 2025



