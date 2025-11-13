Μενού

Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Τσάβι Πασκουάλ μέχρι το 2028

Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα.

Reader symbol
Newsroom
Τσάβι Πασκουάλ
Ο προπονητής Τσάβι Πασκουάλ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

O Τσάβι Πασκουάλ ανακοινώθηκε από την Μπαρτσελόνα ως ο νέος προπονητής της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την επιστροφή του μετά από 9 χρόνια ενώ το συμβόλαιο που υπέγραψε ισχύει μέχρι το 2028.

Όπως αναφέρεται σε σχετική δημοσίευση στα social media της ομάδας, o Πασκουάλ «επιστρέφει σπίτι».

Στην προηγούμενη θητεία του στον πάγκο των Καταλανών, κατέκτησε μια Euroleague το 2010, 4 πρωταθλήματα Ισπανίας και τρία Κύπελλα.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ