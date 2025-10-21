Μενού

Μπαρτσελόνα, απουσίες: Ποιοι παίκτες της είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ολυμπιακό

Με πολλές απουσίες θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα απόψε (21/10) απέναντι στον Ολυμπιακό για το Champions League.

Η Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» | ΑΠΕ-ΜΠΕ/Alejandro Garcia
Στο «Μονζουίκ» της Βαρκελώνης η Μπαρτσελόνα υποδέχεται απόψε (21/10) τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική του Champions League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2.

Ο Γερμανός τεχνικός των «μπλαουγκράνα» έχει γεμάτο το απουσιολόγιο καθώς εκτός μάχης είναι - τουλάχιστον - έξι παίκτες της ομάδας και συγκεκριμένα οι: Τερ Στέγκεν, Τζοάν Γκαρσία, Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι και ο Φεράν Τόρες.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από νίκη με 2-1 επί της Τζιρόνα στη Λα Λίγκα ενώ μπροστά τους έχουν το Clasico της Κυριακής (26/10, 17:15) απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. 

 

