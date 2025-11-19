Μπαρτσελόνα: Γιατί ζητούσε από τον Λεβαντόφσκι να σταματήσει να σκοράρει

Μία απίστευτη ιστορία έφερε στο φως η βιογραφία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από τον Πολωνό Σεμπάστιαν Στασέφσκι, με ένα περιστατικό της σεζόν 2022/2023, την πρώτη του διεθνούς φορ με την φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με αυτήν, ο Λεβαντόφσκι συναντήθηκε με μέλη του διοικητικού συμβουλίου των Μπλαουγκράνα, μεταξύ των οποίων και του Τζόαν Λαπόρτα, πριν το τέλος της εν λόγω σεζόν.

Η Μπαρτσελόνα τότε είχε ήδη εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο της La Liga, με τον Λεβαντόφσκι να έχει σκοράρει 23 γκολ στο πρωτάθλημα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr