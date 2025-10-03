Μενού

Μπαρτσελόνα: Νοκ-άουτ ο Γιαμάλ για τρεις εβδομάδες - Αγώνας δρόμου για Ολυμπιακό

Ο Γιαμάλ θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες και κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το ματς με τον Ολυμπιακό.

Λαμίν Γιαμάλ
Ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα | ΑΠΕ-ΜΠΕ/Alberto Estevez
Σοβαρό πρόβλημα για τη Μπαρτσελόνα καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης με πρόβλημα στην ηβική περιοχή, για δύο με τρεις εβδομάδες.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, ο άσσος των «μπλαουγκράνα» κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό, για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Champions League στις 21 Οκτωβρίου.

Ο νεαρός εξτρέμ θα χάσει δεδομένα τον αγώνα απέναντι στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα αλλά και το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων με την εθνική Ισπανίας, ενώ πλέον κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να είναι έτοιμος απέναντι στον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου.

«Η ενόχληση στην ηβική περιοχή που αισθανόταν ο παίκτης Λαμίν Γιαμάλ επανεμφανίστηκε μετά τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν. Θα απουσιάσει από το παιχνίδι με τη Σεβίλλη, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι 2-3 εβδομάδες» τονίζεται χαρακτηριστικά στη ανακοίνωση των Μπλαουγκράνα.

