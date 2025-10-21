Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Χάος μετά την άδικη κόκκινη για τον Ολυμπιακό

Βαριά νύχτα για τους «ερυθρόλευκους» που κατέρρευσαν στο «Καμπ Νου». Ο Ολυμπιακός γνώρισε ιστορική ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από την αμφιλεγόμενη αποβολή του Εσε στο 57’, όταν το σκορ ήταν ακόμη 2-1.

Οι Πειραιώτες είχαν μειώσει προσωρινά με πέναλτι του Ελ Καμπί, όμως στη συνέχεια ήρθε η καταιγίδα: χατ-τρικ του Φερμίν, δύο γκολ από τον Ράσφορντ και ένα του Γιαμάλ, μετέτρεψαν το βράδυ σε εφιάλτη.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά, είχαν ευκαιρίες με Ποντένσε και Γκαρθία, αλλά βρέθηκαν πίσω 2-0 από δύο γκολ του Φερμίν Λόπεθ. Στο 53’ ο Ελ Κααμπί με πέναλτι μείωσε σε 2-1, όμως λίγο αργότερα ο Έσε αποβλήθηκε άδικα και το παιχνίδι άλλαξε.

Ακολούθησε πέναλτι-φάντασμα στον Ράσφορντ που εκτέλεσε ο Γιαμάλ για το 3-1, με την Μπάρτσα να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα και να φτάνει τελικά στο εμφατικό 6-1, με χατ-τρικ του Λόπεθ και δύο γκολ του Ράσφορντ.