Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Δεύτερη σερί ήττα με άμυνα στα... χαμένα

Κατώτερος της Μπαρτσελόνα, και στα δύο μισά του παρκέ, αποδείχτηκε ο Ολυμπιακός, γνωρίζοντας την ήττα με 98-85, στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για την 15η αγωνιστική της Euroleague.
To επιμέρους σκορ 30-17 των Καταλανών στην 3η περίοδο εξαιτίας της κακής αμυντικής λειτουργίας των «ερυθρόλευκων», τα 19 επιθετικά ριμπάουντ έναντι των 9 του Ολυμπιακού, οι 28 πόντοι του Ουίλι Κλάιμπερν (7/10 τρίποντα) και οι 24 του Κέβιν Πάντερ (3/4 τρίποντα) υποχρέωσαν την ομάδα του Πειραιά σε μία 2η διαδοχική ήττα και στην 6η στο σύνολο.
Ο Ολυμπιακός που δεν είχε απόψε (12/12) τον τραυματία Τάισον Ουόρντ (οστικό οιδημα) έχει πλέον ρεκόρ 8-6, με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του ματς με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ. Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στο 10-5, χάρη στην 3η διαδοχική νίκη της μετά από αυτές επί των Βιλερμπάν και Ερυθρού Αστέρα.
Οι «μπλαουγκράνα» είχαν 50% έξω από τη γραμμή των 6.75 με 13/26, την ώρα που οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τέλειωσαν το ματς με ποσοστό 33.3% (7/21).
Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 19 πόντους, ενώ από 11 πόντους σημείωσαν οι Χολ (και 8ρ.) και Φουρνιέ. Ο Τόμας Ουόκαπ μοίρασε 10 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85
Οι συνθέσεις:
Μπαρτσελόνα (Τσάβι Πασκουάλ): Πάντερ 24 (3), Μάρκος, Καλε 2, Νόρις, Βέσελι 12, Μπριθουέλα 5 (1), Σατοράνσκι 7 (1), Ερνανγκόμεθ 3, Κλάιμπερν 28 (7), Σενγκέλια 14 (1), Πάρα 3
Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Νιλικίνα 4 (1), Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοφ 22 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 19 (3), Πίτερς 6, Μιλουτίνοφ 10, Χολ 11, Φουρνιέ 11 (2).
