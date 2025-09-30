Μενού

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Στο «Καμπ Νου» ο αγώνας του Champions League

Ο Ολυμπιακός θα «εγκαινιάσει» το νέο Καμπ Νου. Τα νέα δεδομένα για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Reader symbol
Newsroom
Το Καμπ Νου, γήπεδο της Μπαρτσελόνα
Όψη του Καμπ Νου, γηπέδου της Μπαρτσελόνα | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EFE
  • Α-
  • Α+

Στο νέο «Spotify Camp Nou» αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την 21η Οκτωβρίου!

Όπως προκύπτει από ισπανικά ΜΜΕ αλλά και το επίσημο site της UEFA, οι Καταλανοί θα είναι σε θέση να αγωνιστούν στη φυσική τους έδρα απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ