Στο νέο «Spotify Camp Nou» αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την 21η Οκτωβρίου!

Όπως προκύπτει από ισπανικά ΜΜΕ αλλά και το επίσημο site της UEFA, οι Καταλανοί θα είναι σε θέση να αγωνιστούν στη φυσική τους έδρα απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

