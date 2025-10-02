Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Στο «Μονζουίκ» ο αγώνας της επόμενης αγωνιστικής στο Champions League

Στο «Μονζουίκ» τελικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Champions League, το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου.
Οι Καταλανοί προχώρησαν σε επίσημη ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι το ματς θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ» και όχι στο νέο «Spotify Camp Nou», όπως κυκλοφορούσε ως ενδεχόμενο έως τώρα.
Τις τελευταίες μέρες, «έπαιζε» δυνατά και η φυσική έδρα των «μπλαουγκράνα», το Καμπ Νόου ως έδρα του αγώνα, κάτι που τελικά δεν θα γίνει.
