Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μπαρτσελόνα απόψε (12/12) για την 15η αγωνιστική της Euroleague στο Βελιγράδι. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ολυμπιακός - Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ στο ματς Ολυμπιακός - Χάποελ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται κόντρα στη Μπαρτσελόνα απόψε (12/12) στη Βαρκελώνη για την 15η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αγωνίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα  καθώς ο αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην Αττική.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από εκτός έδρας ήττα με 91-80 με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα και έχει πέσει στην 7η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-5 και ένα παιχνίδι λιγότερο. 

Οι Καταλανοί επικράτησαν του Ερυθρού Αστέρα με 89-79 στο Βελιγράδι και πέτυχαν τη δεύτερη σερί νίκη τους ενώ πάτησαν στην πρώτη 6αδα με ρεκόρ 9-5.

 

