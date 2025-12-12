Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται κόντρα στη Μπαρτσελόνα απόψε (12/12) στη Βαρκελώνη για την 15η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αγωνίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα καθώς ο αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην Αττική.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από εκτός έδρας ήττα με 91-80 με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα και έχει πέσει στην 7η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-5 και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι Καταλανοί επικράτησαν του Ερυθρού Αστέρα με 89-79 στο Βελιγράδι και πέτυχαν τη δεύτερη σερί νίκη τους ενώ πάτησαν στην πρώτη 6αδα με ρεκόρ 9-5.