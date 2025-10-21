Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Μονζουίκ» της Βαρκελώνης την Μπαρτσελόνα απόψε (21/10) για την 3η αγωνιστική του Champions League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας μετρούν έναν βαθμό στα δύο πρώτα τους παιχνίδια στη League Phase έχοντας παραχωρήσει ισοπαλία στην Πάφο και γνωρίζοντας την ήττα στο Λονδίνο από την Άρσεναλ.

Από την άλλη πλευρά, οι «μπλαουγκράνα» νίκησαν στην πρεμιέρα στην Αγγλία τη Νιούκαστλ, αλλά στη συνέχεια ηττήθηκαν στο γήπεδό τους από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Μεντιλίμπαρ σκέπτεται να επαναφέρει στην αρχική ενδεκάδα τον Γκαρθία ενώ στην άμυνα επικρατέστεροι είναι οι Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια. Στην επιθετική γραμμή κρούσης οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελ Καμπί είναι τρία από τα φαβορί για το αρχικό σχήμα. Ο Ροντινέι το πιθανότερο είναι να προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή (26/10).

Πολλά τα προβλήματα για τους Καταλανούς, παρότι επέστρεψε ο Λαμίν Γιαμάλ στην αναμέτρηση με την Τζιρόνα (18/10).

Δεν υπολογίζονται οι Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Όλμο, Τζοάν Γκαρθία, Γκάβι, ενώ αμφίβολος είναι ο Φεράν Τόρες.