Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν την Τρίτη - Το κανάλι του αγώνα

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός στις 21/10 για την 3η αγωνιστική του Champions League

Στη Βαρκελώνη δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική του Champions League. Η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός διεξάγεται την ερχόμενη Τρίτη, 21 Οκτωβρίου με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας μετρούν έναν βαθμό στα δύο πρώτα τους παιχνίδια στη League Phase έχοντας παραχωρήσει ισοπαλία στην Πάφο και γνωρίζοντας την ήττα στο Λονδίνο από την Άρσεναλ.

Από την άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι «μπλαουγκράνα» νίκησαν στην πρεμιέρα στην Αγγλία τη Νιούκαστλ, αλλά στη συνέχεια ηττήθηκαν στο γήπεδό τους από την Παρί Σεν Ζερμέν.

 

