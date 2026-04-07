Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (07/04) στη Βαρκελώνη την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Μετά την ήττα στη Σόφια από την Χάποελ Τελ Αβίβ, το «τριφύλλι» δεν έχει περιθώρια για νέα απώλεια εάν θέλει να προλάβει την εξάδα ή έστω μία καλύτερη θέση για τα play in.

Αμφίβολη, για ένα ακόμα ματς, η συμμετοχή των Γκραντ και Ρογκαβόπουλου.

Οι «μπλαουγκράνα», προέρχονται από ήττα στο Κάουνας από την Ζαλγκίρις και βρίσκονται στην 8η θέση με το ίδιο ρεκόρ με τους «πράσινους» (20-15), τους οποίους είχαν νικήσει στο ΟΑΚΑ στον πρώτο γύρο.