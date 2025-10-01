Μενού

Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Μπαρτσελόνα εναντίον Παρί Σεν Ζερμέν απόψε (01/10) για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Newsroom
λεβάντε Μπαρτσελόνα
Λεβάντε - Μπαρτσελόνα | ΑΠΕ
Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν στη Βαρκελώνη στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League (01/10) με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sport 3.

Οι «μπλαουγκράνα» πήραν σημαντικό διπλό την 1η αγωνιστική στη Νιουκάστλ με σκορ 2-1 ενώ βρίσκονται και στην κορυφή της La Liga, μετά τη νίκη τους επί της Σοσιεδάδ και την ήττα της Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης από την Ατλέτικο.

Η κάτοχος του τίτλου Παρί, ήταν σαρωτική στην πρεμιέρα της διοργάνωσης καθώς συνέτριψε με 4-0 την Αταλάντα ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα επέστρεψε στην κορυφή μετά τη νίκη της επί της Οσέρ με 2-0.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο «Lluís Companys».

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase

  • 30/09 19:45 Καϊράτ – Ρεάλ
  • 30/09 19:45 Αταλάντα – Μπριζ
  • 30/09 22:00 Μαρσέιγ – Άγιαξ
  • 30/09 22:00 Ίντερ – Σλάβια
  • 30/09 22:00 Τσέλσι – Μπενφίκα
  • 30/09 22:00 Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ
  • 30/09 22:00 22:00 Πάφος – Μπάγερν
  • 30/09 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ
  • 30/09 22:00 Ατλέτικο – Άιντραχτ
  • 01/10 19:45 Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη
  • 01/10 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιούκαστλ
  • 01/10 22:00 Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι
  • 01/10 22:00 Ντόρτμουντ – Αθλέτικ
  • 01/10 22:00 Νάπολι – Σπόρτινγκ
  • 01/10 22:00 Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους
  • 01/10 22:00 Άρσεναλ – Ολυμπιακός
  • 01/10 22:00 Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν
  • 01/10 22:00 Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν

