Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν στη Βαρκελώνη στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League (01/10) με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sport 3.
Οι «μπλαουγκράνα» πήραν σημαντικό διπλό την 1η αγωνιστική στη Νιουκάστλ με σκορ 2-1 ενώ βρίσκονται και στην κορυφή της La Liga, μετά τη νίκη τους επί της Σοσιεδάδ και την ήττα της Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης από την Ατλέτικο.
Η κάτοχος του τίτλου Παρί, ήταν σαρωτική στην πρεμιέρα της διοργάνωσης καθώς συνέτριψε με 4-0 την Αταλάντα ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα επέστρεψε στην κορυφή μετά τη νίκη της επί της Οσέρ με 2-0.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο «Lluís Companys».
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase
- 30/09 19:45 Καϊράτ – Ρεάλ
- 30/09 19:45 Αταλάντα – Μπριζ
- 30/09 22:00 Μαρσέιγ – Άγιαξ
- 30/09 22:00 Ίντερ – Σλάβια
- 30/09 22:00 Τσέλσι – Μπενφίκα
- 30/09 22:00 Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ
- 30/09 22:00 22:00 Πάφος – Μπάγερν
- 30/09 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ
- 30/09 22:00 Ατλέτικο – Άιντραχτ
- 01/10 19:45 Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη
- 01/10 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιούκαστλ
- 01/10 22:00 Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι
- 01/10 22:00 Ντόρτμουντ – Αθλέτικ
- 01/10 22:00 Νάπολι – Σπόρτινγκ
- 01/10 22:00 Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους
- 01/10 22:00 Άρσεναλ – Ολυμπιακός
- 01/10 22:00 Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν
- 01/10 22:00 Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν
