Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν στη Βαρκελώνη στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League (01/10) με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sport 3.

Οι «μπλαουγκράνα» πήραν σημαντικό διπλό την 1η αγωνιστική στη Νιουκάστλ με σκορ 2-1 ενώ βρίσκονται και στην κορυφή της La Liga, μετά τη νίκη τους επί της Σοσιεδάδ και την ήττα της Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης από την Ατλέτικο.

Η κάτοχος του τίτλου Παρί, ήταν σαρωτική στην πρεμιέρα της διοργάνωσης καθώς συνέτριψε με 4-0 την Αταλάντα ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα επέστρεψε στην κορυφή μετά τη νίκη της επί της Οσέρ με 2-0.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο «Lluís Companys».

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase

30/09 19:45 Καϊράτ – Ρεάλ

30/09 19:45 Αταλάντα – Μπριζ

30/09 22:00 Μαρσέιγ – Άγιαξ

30/09 22:00 Ίντερ – Σλάβια

30/09 22:00 Τσέλσι – Μπενφίκα

30/09 22:00 Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

30/09 22:00 22:00 Πάφος – Μπάγερν

30/09 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ

30/09 22:00 Ατλέτικο – Άιντραχτ

01/10 19:45 Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη

01/10 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιούκαστλ

01/10 22:00 Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι

01/10 22:00 Ντόρτμουντ – Αθλέτικ

01/10 22:00 Νάπολι – Σπόρτινγκ

01/10 22:00 Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους

01/10 22:00 Άρσεναλ – Ολυμπιακός

01/10 22:00 Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν

01/10 22:00 Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν