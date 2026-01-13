Μπαρτσελόνα: Υπέγραψε 10ετές συμβόλαιο με την Euroleague

Θωρακίζεται η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογικής διοργάνωση καθώς οι «μπλαουγκράνα» και συνεχίσουν να αποτελούν μέλος της για τα επόμενα 10 χρόνια.
Η Μπαρτσελόνα, λοιπόν, παραμένει κανονικά στην Euroleague ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξει και η Ρεάλ, με την τελική απόφαση των Μαδριλένων να εκκρεμεί αλλά να είναι ίδια με αυτήν της μεγάλης της αντιπάλου.
