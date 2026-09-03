Μενού

Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα - Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο olympiacosbc.gr για την υποδοχή των διεθνών στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) την πρώτη του προπόνηση με όλους τους παίκτες στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς οι διεθνείς ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία και έδωσαν το «παρών» στο ΣΕΦ.

Μετά το πέρας της προπόνησης η ομάδα θα μεταβεί στο αεροδρόμιο και θα ταξιδέψει στην Κρήτη για τη συμμετοχή της στο Crete IBT 2026, ενώ την αποστολή θα ακολουθήσουν και οι Τζωρτζ Πάπας και Μπράιαντ Ντάνστον, που βοηθούν στην προετοιμασία, ενώ εκτός αποστολής θα μείνει ο αρχηγός μας, Κώστας Παπανικολάου λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και ξεκούρασης και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επίσης για λόγους ξεκούρασης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ