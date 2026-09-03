Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα - Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) την πρώτη του προπόνηση με όλους τους παίκτες στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς οι διεθνείς ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία και έδωσαν το «παρών» στο ΣΕΦ.
Μετά το πέρας της προπόνησης η ομάδα θα μεταβεί στο αεροδρόμιο και θα ταξιδέψει στην Κρήτη για τη συμμετοχή της στο Crete IBT 2026, ενώ την αποστολή θα ακολουθήσουν και οι Τζωρτζ Πάπας και Μπράιαντ Ντάνστον, που βοηθούν στην προετοιμασία, ενώ εκτός αποστολής θα μείνει ο αρχηγός μας, Κώστας Παπανικολάου λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και ξεκούρασης και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επίσης για λόγους ξεκούρασης.
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