Με ένα περιστατικό που, όπως λέει, είχε ζήσει η ίδια, η Νίκη Τζαβέλα αναφέρεται στις σχέσεις που διατηρούσε στο παρελθόν ο Αντώνης Σαμαράς με την οικογένεια Μητσοτάκη, σε μια περίοδο πολύ διαφορετική από τη σημερινή.

Με αφορμή την ανοιχτή σύγκρουση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΝΔ και του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η πρώην βουλευτής θυμάται μια συνάντησή της με τον Κωνσταντίνο και τη Μαρίκα Μητσοτάκη στο σπίτι τους, λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17 Νοέμβρη». Όπως περιγράφει, κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξέφρασε στον τότε πρωθυπουργό την ανησυχία της για την ασφάλεια της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία είχε μείνει χήρα μετά τη δολοφονία του συζύγου της.

«Πρόεδρε, πιστεύω ότι η Ντόρα δεν έχει επαρκή ασφάλεια μαζί της», φέρεται να του είπε.

Τότε, σύμφωνα με όσα έγραψε σε ανάρτησή της στο X , παρενέβη η Μαρίκα Μητσοτάκη, στρέφοντας την προσοχή της στον Αντώνη Σαμαρά.

«Άσε την Ντόρα! Ο Αντώνης, Κώστα, ο Αντώνης, κοίτα αν τον φυλάνε καλά!», είπε, σύμφωνα με όσα θυμάται η Νίκη Τζαβέλα, δείχνοντας την έντονη ανησυχία της για την ασφάλεια του τότε πολιτικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη έχουν βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Οι δύο πλευρές έχουν έκτοτε βρεθεί σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον Σαμαρά να έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία το 2024 και να έχει εξαπολύσει επανειλημμένα πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη.

Η ανάρτηση της Νίκης Τζαβέλα

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Νίκη Τζαβέλα: «Χαρακτήρισα τον @samaras_antonis αμοραλιστή. Παρότι έχω αγάπη για τον Αντώνη που ήξερα στα νιάτα μας .

Θα σας πω όμως ένα περιστατικό:

Πρωθργος ο Κωνστ Μητσοτάκης με είχε καλέσει σπίτι του για ένα θέμα

Όταν τελειώσαμε την συζήτηση μας πήγαμε στο σαλόνι κ πιάσαμε την κουβέντα με την κυρία Μαρίκα

Είχε προηγηθεί τότε η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.

« Πρόεδρε πιστεύω ότι η Ντορα δεν έχει επαρκή ασφάλεια μαζί της»σχολίασα

« Άσε την Ντορα! Ο Αντώνης Κώστα , ο Αντώνης κοιτα αν τον φυλάνε καλά ! » είπε με έντονη ανησυχία η κ. Μαρίκα.

Κ οι δυο του είχαν φοβερή αδυναμία ..

Κ ανταπέδωσε ο Αρθούρος της Καλαμάτας…»

Χαρακτήρισα τον @samaras_antonis αμοραλιστή. Παρότι έχω αγάπη για τον Αντώνη που ήξερα στα νιάτα μας .

Θα σας πω όμως ένα περιστατικό:

Πρωθργος ο Κωνστ Μητσοτάκης με είχε καλέσει σπίτι του για ένα θέμα

Όταν τελειώσαμε την συζήτηση μας πήγαμε στο σαλόνι κ πιάσαμε την κουβέντα με… — Νίκη Τζαβέλα (@tzavelaniki) September 2, 2026